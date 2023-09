AFRIQUE - Secteurs agricole et pharmaceutique : L’Argentine exprime « un vif intérêt » pour des partenariats

Rozencwaig a déclaré que l'Argentine a beaucoup à offrir dans le secteur agricole, en particulier dans la production animale, les machines et les techniques pour minimiser les pertes post-récolte.



Un communiqué de la Bad rapporte qu’il a déclaré que son pays avait également des capacités en matière d'imagerie par satellite pour la recherche et le transport, ainsi que dans les produits pharmaceutiques pour animaux.



Le gouvernement avait l'expérience de la participation à des accords de "coopération triangulaire" avec des donateurs, y compris l'Agence japonaise de coopération internationale et la Banque islamique de développement. Dans le cadre de ces accords, l'Argentine a fourni une assistance technique et une expertise, a-t-il déclaré.



Solomon Quaynor, vice-président du secteur privé, des infrastructures et de l’industrialisation à la Bad a noté que l'expertise agricole de l'Argentine était d'un intérêt particulier pour la Banque.



Il a souligné l'importance du secteur agricole pour les plans stratégiques de la Banque africaine de développement, y compris sa priorité Feed Africa High-5.



Le directeur par intérim de la Banque africaine de développement pour le financement agricole, Richard Ofori-Mante, a déclaré, pour sa part, que la Banque travaillait à soutenir le développement de zones spéciales agro-industrielles et que les besoins comprennent des machines agricoles. Il a déclaré que la technologie satellitaire offrait un moyen d'évaluer la qualité du sol pour augmenter la productivité.



Selon le communiqué, les discussions ont également porté sur l'attraction d'un plus grand nombre de professionnels argentins à la Banque africaine de développement, potentiellement par le biais de son programme Jeunes professionnels.



L'Argentine est devenue membre du Fonds africain de développement en 1979 et de la Banque africaine de développement en 1985. Le pays s'est engagé à verser 15 millions de dollars pour le 12e réapprovisionnement du Fonds africain de développement.



La visite a eu lieu alors que l'Argentine cherche à étendre son empreinte à travers l'Afrique. Le pays a ouvert des ambassades au Mozambique et en Angola ces dernières années et envisage de rouvrir une ambassade en Côte d'Ivoire.



Bassirou MBAYE



Lors d'une visite à la Banque africaine de développement (Bad), le sous-secrétaire argentin à la politique étrangère Claudio Rozencwaig a « exprimé un vif intérêt » pour l'approfondissement du partenariat existant et l'exploration des opportunités qui profitent aux entreprises argentines et africaines, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des produits pharmaceutiques.Source : https://www.lejecos.com/AFRIQUE-Secteurs-agricole-...