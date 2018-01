AIBD: Antoine Huet, DGA de Corsair, salue les investissements consentis par l’Etat du Sénégal pour la réalisation de l’Aéroport

Le directeur général adjoint de Corsair, n’a pas manqué de saluer les investissements consentis par l’Etat du Sénégal pour la réalisation de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd). « Pour Corsair, nous sommes extrêmement heureux et contents de l’investissement de l’Etat du Sénégal pour ce nouvel aéroport. C’est une infrastructure très importante qui permet d’offrir à nos clients de bonnes prestations. Sa qualité opérationnelle est sans commune mesure par rapport à ce qui se faisait à Léopold Sédar Senghor», a soutenu Antoine Huet, en marge d'une conférence de presse.



Le directeur adjoint de Corsair se félicite de l'ouverture de l'AIBD et de son bon fonctionnement même si beaucoup de parties prenantes ont décelé des couacs.



Par conséquent le directeur adjoint invite les autorités sénégalaises à plus s'investir dans la partie frêt . " Le cargo, comme on l’appelle souvent dans le domaine aérien, n’était pas prêt en décembre ". Cependant, il se dit satisfait des solutions alternatives apportées grâce à la constitution du système de camions qui permet de livrer à temps le frêt pour le départ de leur avion, y compris les camions frigorifiques pour pouvoir apporter tout ce qui concerne le périssable, tout ce qui est issu de la pêche notamment.









Ndèye Safiétou Nam Leral.net