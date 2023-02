Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici AIBD/ Le système biométrique en panne: Les voyageurs broient du noir avec de longues files d'attentes Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 23:37 | | 1 commentaire(s)| Le système biométrique de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass est en panne depuis des jours. Les voyageurs dans l’obligation de remplir les formalités de voyages sont présentement, obligés de faire de longues files. D’après un dénonciateur anonyme, ayant joint Leral, signale que presque 60% des ordinateurs ne fonctionnent plus. Et depuis lors, rien n’est fait pour réparer cette imperfection regrettable pour un Aéroport qui se veut une vitrine sous régionale. Pourtant, les autorités étatiques crient sous tous les toits une volonté de faire de cet Aéroport un hup aérien enviable ou une vitrine phare sous régional.

Le manque de sérieux handicape beaucoup les politiques et la gestion des affaires et infrastructures étatiques. Le système biométrique de l’Aéroport international Blaise Diagne connaît une panne depuis quelques jours. Rien, regrette-t-on, n’est fait pour régler ce problème. Presque, 60% des ordinateurs ne fonctionnent plus. Grave !



Les usagers ou voyageurs de l’Aibd, outrés pensent que l’Etat laisse souvent faire. Ces derniers se plaignent même que rien ne contraint les responsables à bien veiller aux investissements étatiques. Mais, cette absence ou manque de réactivité dans la réparation et l’entretien des outils utiles pour répondre aux exigences et normes internationales semble n’être pas de rigueur.



Ainsi, les voyageurs estiment que les responsables de l’Aéroport ne devraient pas être des attentistes qui observent sans réagir pour des détails qui impactent la vie des voyageurs qui voyagent ou transitent via, le Sénégal.





Accueil Envoyer à un ami Partager