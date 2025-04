AIBD S.A : Redéploiement de 45 agents comme Sapeurs-pompiers d’aéroports

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan social initié par le Gouvernement du Sénégal pour donner un souffle nouveau à AIBD S.A., un programme de redéploiement des effectifs est en cours d’exécution sous la conduite du Directeur Général, Monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE.



Ce programme prévoit notamment le recrutement de 45 sapeurs-pompiers d’aéroport afin de combler le déficit de personnel technique régulièrement relevé lors des inspections de l’ANACIM, et en vue de la réouverture prochaine des aéroports de Matam et Ziguinchor.



Les postes seront pourvus à travers un concours interne, exclusivement réservé aux agents d’AIBD S.A. Les candidats retenus bénéficieront d’une formation spécialisée à l’École Régionale de Sécurité Incendie (ERSI) du Cameroun. Dans un souci de permettre au plus grand nombre d’agents de saisir cette opportunité et d’encourager la montée en compétences, le Directeur Général a obtenu de l’ERSI une dérogation exceptionnelle autorisant un nombre élargi de participants à se présenter au concours.



À l’issue de cette formation, les agents disposeront de toutes les compétences requises pour évoluer efficacement dans les environnements aéroportuaires. Ce projet s’inscrit pleinement dans la politique de l’État visant à faire du Sénégal un hub aérien sous-régional, en renforçant la sécurité et la qualité des services dans les aéroports du pays.



Le Directeur Général de AIBD S.A. adresse ses vœux de plein succès à tous les agents bénéficiaires de cette formation. Il les encourage vivement à s'engager pleinement afin d’en tirer le meilleur profit.



Il souhaite également la bienvenue aux experts venus du Cameroun, déployés par l’ERSI, et leur exprime toute sa reconnaissance pour leur précieuse contribution.



Adama Sall