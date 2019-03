ALERTE : Des arnaqueurs via la magie noire visent des autorités au Sénégal, des millions et milliards déjà escroqués

Beaucoup d’autorités ont été délestées de plusieurs millions. Le modus operandi est simple. Ces charlatans-arnaqueurs te contactent et viennent à ton bureau et c’est là que commence le stratagème. Ayant des pouvoirs de magie noire, ces charlatans, avant de t’envoûter, te font voir réellement beaucoup d’argent en liasse de billets en Euro, dollar et CFA.



Dans la foulée, ils te promettent tout cet argent, mais, annoncent que des sacrifices devront être faits. Et c’est de là que survient l’arnaque et ils profitent de ses sacrifices pour te dépouiller de tout cet argent.



Au Sénégal, beaucoup de personnes et d’autorités dont on ne citera pas les noms ont été victimes de ce racket démoniaque et ne savent plus à quel saint se vouer. Tellement, ils ont honte de raconter leur mésaventure, puisque c’est le travail de toute une vie qui a été réduit au néant, laissant des familles dans le dénuement total et le tout en un jour.



Dans son rôle d’alerte et gendarme pour le compte de la société, Leral.net a approché un grand marabout sénégalais qui, en exclusivité nous raconte les faits et le modus operandi de ces charlatans-arnaqueurs.



Des révélations explosives d’un grand marabout



«Ces arnaqueurs sont en train de faire beaucoup de victimes. C’est juste à la fois un phénomène de magie noire et d’escroquerie bien planifié par des esprits brillants et maléfiques. Après t’avoir ciblé, ils débarquent chez toi où à ton bureau avec beaucoup d’argent qui est du vrai argent à hauteur de 1 milliard FCFA en coupure d’euros, de dollars etc. Ils te le montrent de façon réelle et te demandent de leur donner par exemple 20 millions qu’ils vont te multiplier en 200 millions, 30 millions à 300 millions et ainsi de suite. », raconte ce marabout à Leral.net.



Hypnotisation et magie noire utilisées



Le marabout poursuit «en même temps qu’ils te montrent du vrai argent, avec leur magie noire et leurs incantations sataniques, tu vas faire tout ce qu’ils te disent puisqu’ils vont t’hypnotiser de façon surnaturelle. C’est ainsi qu’après que la victime a versé l’argent, qu’ils prennent alors une mallette où il y a par exemple 1 million en euro, CFA ou en dollars, selon la préférence de la monnaie que tu as choisie et le mettent à l’ouverture d’une mallette. Alors qu’il n’y a que du papier journal au fond de cette mallette. Et ils te disent tout en te faisant vraiment peur que tu ne dois l’ouvrir que dans deux jours ou trois seul dans une chambre aménagée pour la circonstance et que si tu l’ouvres avant, tu vas mourir et que des choses graves vont t’arriver. C’est ainsi qu’ils te volent tout ton argent en ressortant avec l’argent que tu leur as donné et disparaissant dans la nature. » Ni vu, ni connu…et pas de traçabilité de l’argent qui a été donné sans aucune garantie sur le plan juridique à savoir des décharges signées.



Une autorité dépouillée de 500 millions et de 3 voitures de luxes



« Moi en tant que marabout, j’ai vu beaucoup de personnes qui ont été victimes de ce charlatanisme satanique qui a plongé beaucoup de pères de famille dans la déchéance et le dénuement total. J’en connais beaucoup de ses victimes de cette arnaque. D’ailleurs, il y a une personne qui a été ainsi été dépouillée de 500 millions de FCFA et de trois de ses voitures de luxes qu’il a perdus comme par enchantement. Et je pense que l’opinion doit être alertée pour que les autorités, les personnes et aussi certaines autres personnes qui manipulent de l’agent fassent attention à ses arnaqueurs qui utilisent à la fois magie noire et escroquerie. », renseigne notre marabout bien au fait de ces manipulations.



De l’argent pour acheter du mercure, sacrifice des chameaux et de bœufs



Ces charlatans exigent ainsi des sacrifices de bœufs et de chameaux. Et le plus cocasse est qu’ils te demandent de l’argent pour acheter du mercure. Et après ils réalisent une mini explosion via des procédés chimiques en te faisant penser que ce sont les Djinns qui se sont emparés de l’argent. Bref, une stratégie presque parfaite qui vise les ministres, les agents de la comptabilité publique, les hommes de confiance et des banquiers.



Leral.net a tenu à faire ce mini dossier pour alerter les sénégalais pour qu’ils se méfient des arnaqueurs qui sont en train de faire des ravages actuellement au Sénégal.



Le cas Babani Sissoko avec le banquier Mohammed Ayoub en 1995



D’ailleurs, cette arnaque-escroquerie sur fond de magie noire nous rappelle certainement le fameux scandale d’abus de confiance de 1995 qui avait vu, le banquier Mohammed Ayoub de Banque islamique de Dubaï être dépouillé de 127.360.436.365 milliards de FCFA.



C’était un jour d'août 1995, et l’affaire avait commencé quand lee Malien Foutanga Babani Sissoko était entré dans le siège de la Banque islamique de Dubaï pour demander un prêt destiné à l'achat d'une voiture. Le directeur de la banque accepta alors et Sissoko l'invita à dîner chez lui. Et c'est le début de l'un des cas d'abus de confiance les plus étonnants de tous les temps, qui a même relaté par selon Brigitte Scheffer, grand reporter de la BBC, auteure d'une enquête consacrée à l'homme d'affaires malien.



Tenez-vous bien, entre 1995 et 1998, Ayoub a effectué 183 transferts dans les comptes bancaires que détient quand Foutanga Babani Sissoko dans plusieurs pays, dot les Etats Unis et la Suisse.



Aujourd’hui, ce même modus operandi est en train de faire des ravages au Sénégal et un homme averti en vaut deux. Et Leral.net vous aura averti de façon solennelle. A bon entendeur…



Leral.net