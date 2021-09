ALEX SAAB nommé par la République bolivarienne du Venezuela rejoindra la délégation du gouvernement du Venezuela pour les négociations au Mexique.

Bien qu'il soit toujours détenu par le Cap-Vert, et ce de manière arbitraire et en violation de son statut d'immunité diplomatique, en vue de son extradition à des fins politiques vers les États-Unis d'Amérique, sa participation effective aux négociations en tant que représentant du gouvernement du Venezuela est considérée comme essentielle et fondamentale.



D'un point de vue technique, ce choix est pleinement justifié par son savoir-faire, sa longue expérience de terrain, sa connaissance fine des enjeux politiques et sa capacité fine de négociation. D'un point de vue politique, le gouvernement du Venezuela réitère sa pleine confiance et son soutien sans faille à M. Alex Saab.



Enfin, d'un point de vue à la fois symbolique et pragmatique, la participation effective de M. Alex Saab à ces négociations démontrerait la volonté de toutes les parties et des observateurs extérieurs de s'ouvrir au dialogue et d'explorer des solutions durables afin de rétablir la pleine jouissance des droits sociaux et culturels au Venezuela et de répondre aux besoins humanitaires les plus élémentaires.



Ceci était déjà le thème du mandat de M. Alex Saab en tant qu'Envoyé spécial, notamment lorsqu'il a été arrêté de façon illégitime par le Cap-Vert le 12 juin 2020, alors qu'il faisait une escale technique dans le pays.







