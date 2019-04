ALIOU SALL , VEDETTE DE LA SOIREE

Sur le plan de l’organisation, aucun couac n’a été noté. Tout est au point et parfaitement drivé avec une très belle ambiance. Sur le plan de la participation, non seulement la salle était pleine, mais de nombreuses personnalités ont fait le déplacement. On a pu noter la présence des ministres de la Santé, celui du Logement de l’Urbanisme et de l’Hygiène Publique, des anciennes ministres Yaye Kène Gassama (Recherche scientifique) et d’Awa Marie Colle Seck (Santé). Le Patronat francophone était aussi représenté par une forte délégation conduite par son Président, sans oublier le Président Afrique de l’international Libéral, le Guinéen, Cellou Dalein Diallo. Homme d’affaires, directeurs généraux de sociétés nationales (BNDE, Total Sénégal, Sonatel, Lonase) ont tous aussi honoré de leur présence la prestigieuse fête. C’est dire que cette édition des Cauris d’Or était d’une autre dimension. Tous les primés ont été salués. Mais celle qui a marqué toutes les attentions est sans doute celle de Aliou Sall, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc) et maire de Guédiawaye.



Lorsque le préposé au micro a prononcé le nom de Monsieur Sall, consacré Cauris d’or 2019, Cauris de l’Excellence, la salle a vibré. Un standing ovation pour saluer la distinction du frère du président de la République. En effet, le portait du récipiendaire a été tellement captivant que beaucoup de journalistes présents ont tenu à l’accrocher à la fin de la cérémonie. Des qualités de grand manager, d’homme généreux, humble, professionnel, rigoureux, humain ont été mises en avant. Et sa formation solide et diversifiée a été vantée. Autant de qualités qui ont fini de forger un homme de grande dimension. Un ami et ancien patron de M. Sall qui a fait le déplacement au King Fahd Palace témoigne « S’il y a quelqu’un de très connu de par les médias mais paradoxalement peu connu aussi ; un homme dont tout le monde parle mais que le monde gagnerait à mieux connaitre. Un homme victime de sa parenté, mais dont le parcours est impressionnant, c’est bien Aliou Sall». Ajoutant : « Après une enfance passée entre Fatick et Guédiawaye, Aliou Sall s’est très tôt illustré dans les activités politiques, associatives et syndicales. Aliou Sall a toujours été un battant qui s’est forgé une carrière aux forceps après d’épiques combats personnels».



A la Cdc, il fait l’unanimité grâce surtout à ses nombreuses réalisations et des perspectives bien claires. Un des agents de la CDC, délégué du personnel reste convaincu que «si Aliou Sall était le premier Directeur général de la Cdc, l’institution ne connaitrait pas de délégués ou de revendications». Selon lui, l’actuel DG de la CDC a fini de démontrer son humanisme et son amour envers le personnel qu’il ne cesse de traiter avec égard et considération. «Depuis que Monsieur Sall est arrivé à la tête de la CDC, un vent nouveau souffle. Un vent qui a remobilisé le personnel, mais aussi favoriser le développement de nombreux nouveaux projets rentables, sans oublier la restructuration des projets existants », relève un cadre de la CDC. Revenant sur l’homme, il souligner que Aliou Sall a un parcours académique remarquable : il est titulaire de plusieurs diplômes académiques dont un Master d’administration publique, obtenu à la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration (Ena) de France, d’un Master en Finances Publiques de l’Institut supérieur de finances de Dakar, d’un Master de Gestion des projets de Développement du CEFEB de Marseille, d’une Maîtrise en communication et Diplôme supérieur de journalisme du Cesti, et de nombreuses formations à l’international comme le Georgetown Leadership Program des USA , la planification de l’éducation etc.



Le Président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) a aussi une carrière politique très riche. Il s’est engagé en politique très tôt. Engagé depuis qu’il était élève au sein de And Jef/ Pads, un grand parti qui l’a forgé, il devient membre de la coordination nationale des élèves du Sénégal en 1988 et membre du bureau permanent de And Jef. Syndicaliste dans l’âme, Aliou Sall a été un membre bouillant du bureau national du Synpics. Le journaliste de formation a été aussi Président de plusieurs associations professionnelles, culturelles ou sportives. Sur le plan professionnel, Aliou Sall n’a pas attendu l’avènement de son grand frère Macky Sall pour se faire une carrière dont le parcours et les réalisations sont éloquents. Dans la presse, Aliou Sall qui dit rester toujours journaliste, a été Reporter, chef de desk, Grand reporter de plusieurs organes de presse dont Le Soleil et Info 7. Il a aussi été Directeur de la communication de ministères, Agences publiques, Directeur du Centre d’Analyses du Conseil économique et social. Sa carrière diplomatique a commencé avec un poste de Ministre Conseiller et Chef de la mission économique du Sénégal en République Populaire de Chine où il a piloté d’importants projets pour le Sénégal comme le financement du réseau de transport de Senelec, la modernisation de Dakar Dem Dikk, la construction du Grand Théâtre et du Musée des civilisations noires.



Après un passage dans le secteur privé au lendemain de l’élection de son frère à la station de Président de la République, son retour dans le public est marqué par sa nomination à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations(CDC) où il a fait de belles réalisations en 18 mois : le lancement des travaux de réalisation d’une Tour iconique de 20 niveaux ; le lancement d’une plateforme de paiement digitale pour une meilleure mobilisation des ressources (une première au Sénégal, voire dans la sous région); le programme de 3500 logements dans la banlieue de Dakar et d’une résidence d’une douzaine d’immeubles dans la ville de Dakar. C’est cet homme aux multiples dimensions qui a été distingué.