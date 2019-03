ALIOU SALL REGRETTE ET DEMANDE PARDON A TOUBA Le coordonnateur de la coalition BBY du département de Guédiawaye, Aliou Sall, a présenté ses plates excuses à la communauté Mouride suite à la sortie malheureuse du Directeur général de DDD, Me Moussa Diop, sur les résultats de Touba en faveur de Idy



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019

Le coordonnateur de la coalition BBY du département de Guédiawaye, Aliou Sall, a présenté ses plates excuses à la communauté Mouride suite à la sortie malheureuse du Directeur général de DDD, Me Moussa Diop, sur les résultats de Touba en faveur du candidat Idrissa Seck. Le maire de Guédiawaye l’a fait savoir lors d’une grande assemblée générale d’évaluation de l’élection présidentielle dans le département.



Alioune Sall qui d’emblée magnifie l’apport et le travail des dignitaires religieux mourides établis dans le département qui, selon lui, ont beaucoup contribué à la victoire du candidat Macky Sall dans le département de Guédiawaye.



«Nous remercions vivement le travail des marabouts Mbacké-Mbacké comme Serigne Abdoul Aziz Mbacké et Serigne Lamine Mbacké entre autres, qui ont beaucoup contribué, sans relâche, à la victoire ; car, ce qui s’est passé à Touba pouvait bien nous arriver n’eut été votre engagement jusqu’à la victoire et nous en sommes fiers», a fait savoir le maire de Guédiawaye.



Et de poursuivre pour préciser sa position par rapport, à la déclaration du Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, affairant à la défaite de leur coalition à Touba. «J’en profite pour regretter les propos excessifs de certains de nos camarades qui, certainement dans la déception, ce qui est normal, qui, après certains résultats en baisse, enregistrés notamment à Touba et dans l’euphorie, ont fait des déclarations malheureuses», a fait savoir Aliou Sall.



«Le vote en faveur d’Idrissa Seck n’enlèvera en rien l’amour que le président Macky Sall à pour Serigne Touba»



Et d’ajouter : «Au Sénégal, on ne peut pas avoir plus valeureux et plus grands que nos guides religieux. Le Président Macky Sall voue un grand amour et un grand respect à ces religieux sans parti-pris parce que tu ne cites jamais ce qu’il a fait à Tivaouane sans citer aussi Ila Touba. Si tu cites ce qu’il a fait chez les Layennes, tu citeras ce qu’il a fait à Ndiassane ou Medina Baye Niass. Donc, ce comportement de respect vis-à-vis des guides religieux, à fortiori la famille de Serigne Touba, on ne peut pas le lui reprocher», renseigne-t-il pour justifier les réalisations du Président Macky Sall.



Et de renchérir, «Mais, on est en politique, ce sont des citoyens qui habitent Touba et qui ont la liberté de choisir et de voter pour leur candidat et le vote en faveur d’Idrissa Seck n’enlèvera en rien l’amour que le président Macky Sall à pour Serigne Touba, l’amour que nous avons-nous pour serigne Touba. Le président de la République n’a pas fait des réalisations à Touba pour gagner l’élection.



Il l’a fait pour honorer Cheikh Ahmadou Bamba, un homme qui a honoré l’Afrique», a expliqué Aliou Sall qui ajoute pour tirer sur l’opposition : « il est évident que les adversaires qui ont perdu l’élection présidentielle puissent s’agripper sur des erreurs comme çà pour tenter de bruler le pays mais ce pays ne brulera pas ! Vous allez bien connaitre le président Macky Sall, une fois qu’il fera deux ans durant son second mandat. Il fera à Touba ce que personne n’a pu penser», indique-t-il.



«Il a toujours pardonné son prochain. Et je demande aux talibés Mourides de faire comme Serigne Touba. C’est pour cela qu’on appelle à la tolérance et au pardon à la communauté celui qui a parlé, a fait une erreur et l’erreur est humaine. Nous appelons au pardon !», confesse Aliou Sall qui a également remercié tous les responsables politiques de la coalition du département du travail sanctionné par la victoire de leur candidat dans le département de Guédiawaye.

