AMS: Oumar Ba, maire de Ndiob, succède à Aliou Sall Aliou Sall a un successeur à la tête de l’Association des Maires du Sénégal (AMS). Il s’agit de Oumar Ba, maire de la commune de Ndiob dans la région de Fatick. Né à Bacco Ndieme le 9 octobre 1961, le nouveau président de l’AMS est un homme de sérail. Il est présenté comme un grand connaisseur de la structure faîtière des maires. En effet, il a occupé pendant 7 ans, au sein de l’AMS, les fonctions de Vice-Président et celles de secrétaire permanent pendant plus de 5 ans.

Le successeur l’ancien Maire de Guédiawaye a, également, longtemps été au cœur des grands dossiers de l’AMS qu’il a régulièrement représentée dans les rencontres nationales, internationales et à l’occasion des négociations avec l’Etat et ses partenaires au développement.



Grand militant de la territorialisation des politiques publiques, Oumar Ba est est, par ailleurs, présent, par les observateurs, “comme un militant écologiste dont l’engagement pour la sauvegarde de l’environnement, la biodiversité et contre les changements climatiques est reconnu internationalement”. Le maire de Ndiob faisait d'ailleurs partie de la délégation sénégalaise qui avait accompagné le chef de l'Etat, Macky Sall, lors de la Cop 27 à Charm El Sheikh en Egypte.



Cet écologiste et fervent défenseur de l’équité territoriale est élu par ses collègues pour diriger les destinées de leur association (AMS) dans les cinq prochaines années. “Un choix qui consacre les bonnes relations qu’il a su bâtir avec les maires des autres localités du pays qui l’apprécient pour son ouverture, sa disponibilité et sa courtoisie”, nous glisse un interlocuteur. Oumar Ba est par ailleurs président du Collectif des maires du Sine Saloum, une structure qui regroupe plus d'une centaine de maires issus des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine et Président du réseau des villes et communes vertes et écologiques du Sénégal.



Bénéficiant de la confiance de ses compatriotes dans la commune de Ndiob en 2014, Oumar Ba a été réélu pour un second mandat en janvier 2022. Depuis il continue de présider aux destinées de cette commune rurale de La région de Fatick. Ndiob est souvent cité en modèle de développement territorial et de gouvernance participative et inclusive.



Une reconnaissance internationale



À ce titre, Ndiob fait partie des 10 communes sénégalaises admises à l'Association des maires francophones. Le maire Oumar BA y siège aux côtés de ses collègues de Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor etc.



La commune de par ses résultats et son engagement a reçu plusieurs distinctions : Trophée de la meilleure initiative climat décernée à Marrakech en 2019 par Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA) ; Trophée de la commune la plus écologique de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'ivoire en 2021;Trophée de la meilleure politique agricole locale décerné par la FAO à Rome.



Le nouveau Président de l’AMS multiplie, également, les distinctions. Ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis, il a été élevé au grade d’officier de l’ordre du mérite agricole par le gouvernement français et au grade d’officier de l’ordre national du Lion par le Président de la République Macky Sall.



Ce militant de première heure de l’APR, qui a fait ses armes dans la gauche sénégalaise, est un proche du Président de la République, Macky Sall. Son expérience et sa connaissance des rouages de l’AMS ont prévalu dans son élection

