ANNA KINGSLEY... ou ANTA MADGIGIN NJAÏ - ANTA MADJIGUENE NDIAYE. Issue de la famille royale NDIAYE, fille de Mbar Boury fis de Birayamb Madjiguene fils Bakar Cor Ndiaye.

Née probablement en 1793 au Sénégal et décédée en avril ou mai 1870 à Jacksonville en Floride.

Elle avait été capturée au Sénégal lors dun raid pour le compte de l'esclavage et envoyée à Cuba où elle est achetée, puis mariée à son "acquéreur", Zephaniah Kingsley, d'origine anglaise, marchand d'esclaves et propriétaire de plantation.

Ils ont eu quatre enfants ensemble. A leur mariage une cérémonie à la sénégalaise eut lieu... Kingsley a libéré Anna Njai ​​en 1811, à l'âge de 18 ans, et lui a confié la responsabilité de ses plantations (coton et indigo) dans l'est de la Floride, alors sous la domination coloniale espagnole. Puis, cette partie fut cédée aux américains... les lois devenues plus restrictives pour les noirs affranchis et un mariage interracial inacceptable ont contraint les Kingsley à s'exiler à Haïti. Après la mort du patriarche, le retour en Amérique, pour aussi combattre les tribunaux et réclamer la terre laissée en héritage par son époux... après gain de cause, Maam Anna, s'est ensuite distinguée pour la cause des Noirs en Amérique et s'est consacrée aux siens.

Son amie, une "blanche" Suzanne L’engle était très impressionnée par Anta Majiguène et l’appelait "the African princess".

Une histoire peu connue... tour à tour, esclave puis propriétaire de plantation et abolitionniste en Amérique.



Ceci est l'hommage-poème que je lui ai dédiée...



Linguère Ndiaye...

Princesse noire de la lignée des Bourbas

Fille ouolof à l'enfance insouciante et royale

Femme exilée de ta terre natale d'Afrique

Linguère de clan d'une tradition empirique

Éperdue par les tourments de la Négritude

Esclave malgré le sang garmi de tes aieux

Ndiaye....



Capturée lors d'un raid inopiné au Djolof

Enchaînée de force pour un périple méconnu

Déchirée par la douleur de l'éloignement

Livrée aux mains de marchands stupides

Exhibée de ta belle nudité au plus offrant

Les supplices d'une concession immonde

Anta...



Noblesse est demeurée pour l'immortalité

Grâce est restée pour sceller le lien épique

La tenuitée fatale consacrée à l'aristocratie

L'avenir d'une femme aux jours florissants

La magie d'une prédilection providentielle

Le secret d'un destin dévoilé par le hasard

Madjiguene...



Anta Madjiguene Mbar Boury Ndiaye

Bourba Birayamb Madjiguene Ndiaye

Bourba Lat Codou Madjiguene Ndiaye

Bacar Codou Ndiarre Ndiaye

Ndiadiane Ndiaye Bourba Djolof



Du confins du Djolof aux terres d'Amérique

De l'île de Gorée au coeur de l'esclavagisme

De la côte Ouest de l'Afrique vers la Havane

Dans l'anonymat de l'hémisphère occidental

Un long voyage vers les plantations fertiles

Captive au milieu d'un contingent incognito

Esclave...



Révélée par la pureté de ton allure princière

Aimée pour ton innocente candeur virginale

Distinguée par ta beauté et ta dignité innée

Les marques d'une appartenance originelle

Acquise par le riche commerçant d'esclaves

Invitée au voyage vers la Floride espagnole

Anna...



Oh Linguère...

Princesse singulière et muse d'un occidental

Maitresse malgré l'immuable appât du gain

Femme émigrée et unie à un terroir adoptif

Epouse d'ailleurs rendue américaine aisée

Aux liens de la bénédiction d'un sacrement

Mère des héritiers d'une vie exceptionnelle

Anna Madgigine Kingsley... ou Maam Anna.

L.F.F







