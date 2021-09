ANSD: Le Sénégal enregistre près de 6 millions de pauvres La pauvreté au Sénégal ne cesse d’augmenter d’année en année. Ce, malgré les politiques de lutte contre la pauvreté, tant vantées par les autorités publiques.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) révèle que le nombre de pauvres est passé de 5, 8 à plus 6 millions entre 2011 et 2018. « Le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% entre 2018 et 2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq points par rapport à 2011 (42,8%).



Malgré cette baisse du taux de pauvreté, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal (5 832 008 en 2011 contre 6 032 379 en 2018) », a révèle l’ANSD.



L’enquête harmonisée de l’ANSD sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) a, dans le même temps, révélé que sur la même période, la pauvreté était plus accentuée en milieu rural ( avec 53,6% contre 19,8% pour le milieu urbain).



Par ailleurs, il ressort une baisse plus importante du niveau de pauvreté par rapport à 2011 (avec 5,2 points contre 2,1 points pour le milieu urbain), rapporte APS.



