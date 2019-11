APR: Bigué Sarr Diouf à l’assaut de la mairie de Tattaguine

Qui veut aller loin ménage sa monture. Bigué Sarr qui a pris la mesure de cette assertion, se prépare activement à briguer les suffrages du royaume de son enfance, Tattaguine. La dame de fer qui travaille à « effacer » le Parti de l’Unité et du rassemblement (Pur) de son terroir natal, va, pour ce faire, initier, sous l’égide de l’École républicaine, une caravane d’animation des Jeunesses pour vulgariser le concept 5-3-5. «Cette orientation fait partie des suggestions issues du dernier séminaire gouvernemental et devient une urgence pour son appropriation par toutes les couches sociales», a fait savoir Mme Bigué Sarr, de la Jeunesse républicaine, APR Patte d’oie.



Selon elle, le 5-3-5 est une solution à l’Émergence dans toutes les formes, car elle est une réponse aux attentes des Sénégalais pour accélérer l’amélioration de leur conditions de vie.

A cet effet, Bigué Sarr et ses camarades qui remercient vivement leur leader, le Président Macky Sall, encouragent les jeunesses républicaines à s’inscrire en masse à travers les groupes de travail initiés.



Mme Bigué Sarr Diouf qui se bat avec ses propres moyens, sans nomination, pour rendre visibles les réalisations du Président Macky Sall, serait récompensée si le Parti l’aidait à conquérir la mairie de sa localité aux prochaines élections municipales.

