APR: Moustapha Cissé Lo a pris part à la réunion du SEN

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Après l’audience que lui a accordée le président Macky Sall, Moustapha Cissé Lô a décidé de taire ses velléités. Il a aussi intégré les rangs de l’Alliance pour la République (APR). Ainsi, il a pris part, hier, à la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) du parti présidentiel. Selon le quotidien « L’As » Macky Sall, a profité de la rencontre pour faire un certain nombre de remarques à l’endroit des responsables, en appelant les uns et les autres à l’unité et à la discipline.

