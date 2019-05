ASKIA ASSURANCES condamnée à payer plus de 15 millions FCFA à l'Agétip

L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP) a remporté hier 23 mai, son procès contre ASKIA ASSURANCES. Celle-ci doit lui allouer la somme de 14.790.531 FCFA en principal outre les intérêts de droit et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le juge Hélène Sarr Camara du tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a également mis les dépens à la charge de la société d'assurance.

Mes Wellé et Thiakane ont assuré la défense des intérêts de l'Aégtip dans la procédure.