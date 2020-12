Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici ASPT/ Le Sénégal prend part à « l'IBTM World 2020 »: Un événement mondial du tourisme d'affaires Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 17:37 | | 0 commentaire(s)| L'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), organisme gouvernemental chargé de la promotion du tourisme, participe cette année à l'édition virtuelle de l'IBTM World 2020. Prévue du 8 au 10 décembre 2020, l'IBTM, qui se tient habituellement en présentiel, à Barcelone, en Espagne, est le principal événement mondial consacré à l’industrie du tourisme d'affaires, des réunions, de l’incentive, des conférences et des événements (MICE).

L’objectif de cette édition est d’inspirer le monde de l'événementiel, à offrir des expériences exceptionnelles à ses clients, selon les organisateurs de l'IBTM World 2020.



Dans le contexte exceptionnel de l'épidémie de Coronavirus, le Sénégal souhaite promouvoir son image de destination stable et sûre, prête à accueillir des évènements d’envergure ainsi que des touristes d'affaires en toute sérénité.



Le pays a été classé deuxième sur 36 pays, derrière la Nouvelle-Zélande, selon l'indice de réponse mondial COVID-19 de Foreign Policy. Une performance notée grâce au dispositif de riposte mis en place à l’échelle nationale et aux statistiques de contamination faibles.



C'est aussi l'occasion pour l'ASPT de donner l'opportunité aux acteurs du MICE au Sénégal, profondément touchés par la crise, de nouer des relations commerciales et de promouvoir leurs produits et services.



A cet effet, du 08 au 10 décembre 2020, les DMCs (Destination Management Company) sénégalaises, tiendront des réunions en ligne avec des acheteurs influents, communément appelés « Hosted buyers » (acheteurs invités) du monde entier et principalement, des marchés français, belges, polonais et de pays d’Europe de l’Est.









