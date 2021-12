ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET ESCROQUERIE VIA INTERNET À DAKAR: Un riche commerçant salive devant des photos obscènes d’une fille belge et perd 14 millions FCfa

De simples photos obscènes d'une fille belge via le net, ont fait perdre la somme de 14 millions de francs Cfa à un célèbre commerçant officiant au centre-ville de Dakar.





Comment le commerçant a été appâté





C’est une bande bien organisée de trois individus composée d’un charlatan, d’une fille et de sa tante. Cette dernière, cerveau du gang, planifie les coups contre d’honnêtes citoyens et distribue les différents rôles. Ainsi, voulant plumer le commerçant, elle concocte un plan et demande à sa nièce de le piéger. Cette dernière use de micmacs sur les réseaux sociaux, entre en contact avec le richissime homme d’affaires et échange des paroles salaces avec lui, histoire de le ferrer. Elle se présente d’abord sous l’identité d’une certaine Oumou Khaïry et affirme vivre aux Etats-Unis d’Amérique (Usa) ; ce qui du reste est inexact car elle habite à Dakar.



Elle piège avec des photos obscènes l’homme d’affaires qui désire l’épouser et lui envoie de l’argent sans compter



Le commerçant mord à l’hameçon de la bande et commence à échanger des posts grivois avec la jeune fille. Et pour mieux ferrer sa proie, celle-ci se procure des photos obscènes d’une jolie fille belge et les montre au riche homme d’affaires. Ce dernier fantasme sur les images à caractère pornographiques. Il se montre subitement très généreux à l’endroit de la demoiselle et lui exprime son désir ardent de l’épouser.



«L’oncle» de la fille, charlatan et la tante ruinent le richissime commerçant, qui casque fort pour la dot





Sachant que le plan fonctionne comme prévu, la tante de la fille revient à la charge et passe à un autre palier de son plan machiavélique consistant à demander à sa nièce de soutirer de grosses sommes d’argent au commerçant. Celle-ci «accepte» l’offre de mariage et réclame une forte somme en guise de dot. Son étalon noir de fiancé accepte et débourse séance tenante le montant réclamé. Mais, la fille le relance et demande de lui envoyer de l’argent dans le cadre des préparatifs de l’évènement pour sa famille, en l’occurrence, son oncle établi à l’intérieur du pays, et à sa tante domiciliée à Ouakam. L’oncle en question est le charlatan de la bande.



Le commerçant découvre la supercherie et saisit la Brigade de recherche, qui démantèle la bande



Le commerçant s’exécute et met encore la main à la poche. Il multiplie les envois d’argent et se rend compte avoir casqué la somme de 14 millions de francs Cfa. Mais, lorsqu’il a voulu concrétiser l’offre de mariage, il découvre la supercherie du gang et saisit d’une lettre-plainte les gendarmes de la Brigade de recherche de Dakar/Faidherbe. Qui utilisent de sophistiqués moyens technologiques, démasquent les malfaiteurs et démantèlent le gang. Ils piègent un à un les membres du réseau et les présentent devant le procureur du palais de Justice de Dakar, pour association de malfaiteurs, escroquerie et diffusion de données personnelles à caractère pornographique.











Vieux Père Ndiaye

LES ECHOS