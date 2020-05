ASSOCIATION DE MALFAITEURS: LES 19 NIGÉRIANS ONT OBTENU UNE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

« Je vous demande de leur accorder une liberté provisoire, car ils sont 19. Et lors de la saisine, un seul cornet a été découvert. Et en ces temps de contamination, je l’ai toujours dit et que Dieu nous en épargne, si il y a une contamination dans les prisons, ce sera très dur et c’est la raison pour laquelle je vous demande, M. le juge, de leur accorder une liberté provisoire », a plaidé Me Tall.



Le substitut du procureur s’est opposé à la demande de la défense. Selon lui, poser l’affaire sous l’angle de la pandémie ou la fermeture des frontières, n’est pas la solution. « C’est pourquoi, je vous demande de ne pas leur accorder une liberté provisoire parce que ce sont des délinquants et ils vont retourner dans la société », a tenté de convaincre l’avocat de la société. Le tribunal, après avoir délibéré, a décidé de remettre les 19 prévenus nigérians en liberté provisoire.