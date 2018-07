ATTENTION : Promotion de l'alcool devant le lycée Blaise Diagne et l'E.N.A : Le Sénégal est devenu un bateau ivre, XAALASS

Toutes les pyramides sont inversées au Sénégal, mais, à ce point, on commence à se demander si l’Apocalypse n’est pas proche, tellement au-delà des actes dégradants de tous les jours sur les routes et dans les comportements, le Sénégal est en train d’écrabouiller toutes les valeurs et symboles d’antan. Par exemple, qu’est-ce qui peut motiver de faire la promotion de l'alcool devant le lycée Blaise Diagne et en face de l'E.N.A (Ecole nationale d’administration ancienne ENAM, voir photos)



Quid des élèves et du symbole que représente l’Ecole nationale d’administration où les leaders du Sénégal sont formés. C’est tout simplement effarant et ça se passe au Sénégal et ça n’offusque que quelques personnes, dans une spirale d’un libéralisme outrancier et d’une indifférence totale des valeurs morales et éthiques qui cimentaient jadis la Nation de Léopold Sédar Senghor.



« La recherche de l'argent dans certaines entreprises sans éthique conduit souvent au dessèchement de l'âme. Faire la promotion de l'alcool devant le lycée Blaise Diagne et en face de l'E.N.A, nous montre pourquoi le Sénégal est un pays sous perfusion anomique… Où est le proviseur, ou sont les professeurs, ou sont les parents d'élèves, le Maire, le législateur et le régulateur. Bref, où sommes-nous », s’offusque ce Sénégalais et il l’un des rares Sunugaliens à le dénoncer. Doyna war.







Leral.net







