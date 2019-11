Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici AUJOURD’HUI : 7 novembre 1991, Mandela à Dakar pour remercier le peuple sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 13:51 | | 0 commentaire(s)| Bien avant même la fin définitive de l’apartheid qui sera marquée par l’élection de Nelson Mandela en 1994, le leader de l’ANC entame une tournée de remerciement aux peuples ayant soutenu leur cause. Le Sénégal est parmi ces pays qui ont toujours été sensibles aux combats pour la liberté et contre le racisme des Noirs sud-africains. Se sentant ainsi redevable, Mandela fera un séjour de trois jours au Sénégal, les 7, 8 et 9 novembre 1991.



Cette visite de 1991 est la deuxième que Nelson Mandela mènera au Sénégal. En effet, la première surviendra en 1962 au moment où l’African National Congress (ANC) cherche des soutiens à l’étranger pour engager la lutte armée. Cette visite de 6 jours est relatée dans la biographie du leader de l’ANC, « Un long chemin vers la liberté ».



Mandela chante la magnifique communion entre des peuples que beaucoup semblait séparer. «La société montre comment des éléments très disparates- français, islamiques et africains- peuvent se mêler pour former une culture unique et distincte ». Cette cohésion entre les différentes couches de la population est le principal objectif des combattants de l’ANC.



Le mouvement traversera bien des étapes, et, de la lutte pacifique, elle s’embrase quelque peu dans une confrontation armée malgré une retenue des principaux leaders. Soulagé par le soutien sans faille du peuple sénégalais pendant les trente ans de conflit, Mandela décide de faire un voyage à Dakar pour remercier le président Diouf et le Sénégal.



Par Ababacar Gaye/SeneNews



