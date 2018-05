AUTOROUTE A PÉAGE, ENCORE UN ACCIDENT MORTEL !

Un Italien, patron de l'entreprise ITALIA, a heurté un camion par derrière sur l'autoroute a péage. Il faut signaler que le camion n'avait pas de FEU de SIGNALISATION, aucune lumière sur une autoroute sombre.



Le patron d' entreprise a rendu l'âme à l'hôpital de Thiaroye. L' accident a eu lieu dans la nuit de Dimanche à Lundi entre 00 et 1heure du matin.



Jusqu'à quand devrons-nous supporter- à nos risques et périls- cette autoroute sans lumère? Nous payons 6000 francs pour aller a l' aéroport et revenir, 15.000 francs si nos voitures tombent en panne, 2000 francs de plus chaque jour que nos vehicules restent dans leur garage, 5000 francs si nos cartes ne sont pas chargées, etc...



#Eiffage #Autoroute_A_Péage #Dakar #Senegal #RIP