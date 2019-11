Aar Li Nu Bokk : Ndèye Fatou Ndiaye Blondin et Guy Marius Sagna remplacent Cheikh Tidiane Dièye et Aliou Sané à la coordination La plateforme Aar Li Nu Bokk a opéré une mutation à sa tête. Ndèye Fatou Ndiaye Blondin et Guy Marius Sagna ont remplacé Cheikh Tidiane Dièye et Aliou Sané à la coordination du mouvement pour les 6 prochains mois, à l’issue de leur assemblée générale tenue ce weekend. Les responsables du mouvement ont tenu à préciser qu’il ne s’agit là que d’une rotation voulue. Réfutant toute idée de léthargie de leur mouvement, ils ont assuré que le combat continue, notamment dans l’affaire Petro-Tim. Un combat de principe qui se veut impersonnel, ont-ils dit.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos