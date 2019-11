Aar Li Nu Bokk face à la presse ce matin Les responsables de la plateforme Aar Li Nu Bokk feront face à la presse ce matin à 10h. La plateforme reprend ainsi du service, après l’Assemblée générale qui a porté à sa tête Ndèye Fatou Ndiaye Blondin et Guy Marius Sagna, en remplacement de Cheikh Tidiane Bitèye et Aliou Sané, dimanche dernier.

