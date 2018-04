Abdallah Ndour, défenseur à Strasbourg : « Ce que Aliou Cissé m’a dit…»

«Après une blessure de neuf mois, c’est normal que le sélectionneur fasse un saut au club pour avoir une idée de l’évolution de cette blessure-là. Il voulait savoir si je m’étais bien remis de ma blessure avant de prendre une décision. On a pu discuter par rapport à tout cela », a-t-il révélé. « Il nous a dit qu’il ne fermait pas les portes de l’équipe. Comme tous les footballeurs sénégalais, nous sommes tous susceptibles de prendre part à cette Coupe du Monde. Mais, à nous de travailler d’arrache-pied pour le convaincre », a-t-il ajouté, indiquant que c’est à eux de montrer au sélectionneur qu’ils sont bien prêts.



Si Cissé a fait le déplacement à la Meinau pour superviser l’arrière gauche de Strasbourg, c’est tout simplement parce qu’il est toujours à la recherche d’un joueur pouvant évoluer sur ce côte de sa défense. D’autant que certains candidats à ce poste, sont en manque de rythme et d’autres blessés. A deux mois et demi de la Coupe du monde, l’entraîneur national veut se rassurer.