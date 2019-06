Abdou Aziz Kébé sermonne les pèlerins : «arrêtez de vous plaindre à Mouna et Arafat»

Le Délégué général au Pèlerinage, Abdou Aziz Kébé a demandé aux pèlerins de revoir leur comportement et d’arrêter de se plaindre durant le Hajj.



«Vous devrez savoir ce qui vous attend à Mouna et Arafat. Ne considérez pas le pèlerinage comme une délégation, mais c’est un lieu de dévotion. Nous devons nous comporter comme si nous étions chez notre marabout. Arrêtez de vous plaindre en disant que le repas n’est pas délicieux ou est insuffisant. Ne gâchez pas votre Hajj à cause de choses mondaines», sermonne-t-il.



Il prenait part de la grande conférence organisée à Touba par la Délégation générale du pèlerinage, pour mieux rapprocher les voyagistes des pèlerins.

