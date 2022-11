Abdou Karim Fofana, APR : «Ousmane Sonko doit subir le même sort que Pape Alé Niang» Le porte-parole du gouvernement se veut catégorique. Pape Alé Niang, arrêté et placé en garde-à-vue pour publication de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie, a fait preuve «d’irresponsabilité». "Le Grand Panel"

Il pense d’ailleurs que le leader de Pastef/ Les Patriotes, « Ousmane Sonko doit être poursuivi au même titre que le journaliste ». Abdou Karim Fofana était l’invité de Toc toc Sénégal, la matinale d’Itv.



Aussi, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a, également, mis en garde, les taupes de l’administration qui divulguent des informations «secret défense».



« Il faut savoir respecter les règles de fonctionnement de l’État. Dans une administration, chacun a un droit de réserve. On ne peut pas prendre les documents administratifs et les partager sur les réseaux sociaux parce qu’on veut faire le malin. Je pense que c’est de l’irresponsabilité. Il faut continuer à sévir », a encore indiqué Abdou Karim Fofana.



