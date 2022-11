Abdou Karim Fofana: « Plus de 22 000 contrôles sont réalisés par les services du contrôle économique » Le ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises (PME), Abdou Karim Fofana, a soutenu, ce lundi, que plus de 22 000 contrôles ont été réalisés au courant du moins de novembre par les services chargés du contrôle économique.

‘’Les services chargés du contrôle économique ont réalisé plus de 22 000 contrôles sur la pratique de prix illicite, la tromperie sur la qualité, les infractions aux règles de facturation, le défaut de mention obligatoire, le défaut d’inscription au registre de commerce, la vente illicite de pain, et le défaut de publicité des prix’’, a dit le ministre dans un rapport.



Dans ce document rendu public lors de son passage à l’assemblée nationale pour défendre le budget de son département, il a souligné que le Laboratoire national d’analyse et de contrôle (LANAC) a beaucoup travaillé sur la qualité des aliments grâce à ce travail.



D'après Aps, il a indiqué que les services du LANAC sont parvenus à retirer du marché d’importantes quantités de produits impropres à la consommation. M. Fofana a aussi évoqué le recrutement de 1 000 jeunes qui '’viendront en appoint pour appuyer les effectifs du ministère du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises (PME). ‘’Ce recrutement découle d’ailleurs d’une réflexion initiée par des associations consuméristes ayant travaillé sur le projet de volontaires de la consommation qu’elles ont proposé au Gouvernement’’, a-t-il dit.





