Abdou Karim Fofana, Porte parole du Gouvernement: "Ousmane Sonko n'a aucune condition à poser" Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2023 à 16:22 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du Commerce et Porte parole du Gouvernement répond à Sonko après sa dernière sortie médiatique. Abdou Karim FOFANA dénonce la manipulation et la diversion entretenues par le maire de Ziguinchor à propos de sa comparution devant la justice, relatif au dossier de " Sweet Beauty".

" Quand on est convoqué devant une chambre criminelle, on n'a pas de condition à poser", a t-il martelé.



Le porte parole du gouvernement qui se prononçait en marge de la rencontre de la Task Force républicaine à Grand yoff, a également souligné qu'Ousmane Sonko ne peut être au dessus de la loi.



" C'est encore de la manipulation, si ousmane sonko décide de se comporter en justiciable de bonne foi il n'a qu'à aller au tribunal comme il le souhaite et aucune action ne sera tentée par les Forces de l’ordre, par contre, s'il décide de troubler l'ordre public, les forces de défense et de sécurité agiront conformément à la réglementation dans leurs compétences de maintien de l'ordre public ", à t- il sévèrement lancé.





