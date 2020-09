Abdou Karim Fofana et Madani Tall - Un deal de 280 milliards F CFA? Direct News fait savoir que pour l'édification des sphères ministérielles et la maison des Nations unies, 280 milliards de nos francs sont dans le vent.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020

Selon le journal, l'entreprise Envol a disposé de ces marchés sans réelle expérience dans la construction et qu'elle est pilotée par un trio d'anciens hauts fonctionnaires (Madani Tall, Moctar Thiam, Aminata Niane, devenus de rdoutables hommes d'affaires.



DN affirme aussi qu'Envol a pu user d'un modèle de sous-traitance confiant la réalisation des ouvrages à des Chinois et que le marché est conclu en l'absence de toute procédure d'appel à concurrence et négocié entre Karim Fofana et Madani Tall.



Les fonctionnaires qui se trouvent dans les locaux déplorent la mauvaise qualité du travail car les murs, à peine construits commencent à se fissurer. Ils sont même appelés "murs corona" ou bâtiments made in China.



