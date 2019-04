Abdou Karim Fofana : « faire de la salubrité un problème d’intérêt national » Le nouveau ministre de l’Urbanisme et du Logement indique qu’il faut « faire de la salubrité un problème d’intérêt national ».

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 15:57

Réagissant sur sa nomination dans le nouveau gouvernement sur la RFM, Abdou Karim Fofana a saisi la balle au rebond, suite à l’appel du chef de l’Etat d’éradiquer la saleté dans le pays. « La salubrité à des enjeux touristiques dans le cadre des objectifs d’émergence du Sénégal ». Et de s’interroger, « pourquoi Kigali doit être plus propre que Dakar » ?

Sur un tout autre plan, le nouveau ministre de l’Urbanisme a confié vouloir œuvrer à « offrir un toit à chaque sénégalais ».



