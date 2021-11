Abdou Karim Gueye déchire la charte de la non violence et pense que c'est un moyen de museler l'opposition « Si on respectait la Constitution du Sénégal et le code électoral, la charte de la non-violence n’aura pas sa raison d’être ». C’est la conviction de l’activiste Abdou Karim Gueye Alias Karim Xrum Xax. Pour lui, il fallait raisonner d’abord Macky Sall avant de proposer cette charte à l'opposition, « car s’il y a une personne qui prône la violence dans ce pays c’est bien le Président Sall ». Il n’a pas manqué de magnifier la position de Ousmane Sonko: « Je suis parfaitement d’accord avec Sonko qui refuse de signer cette charte de la non violence », affirme-t-il

