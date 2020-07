Abdou Karim Sall et le maire de Mbao soldent leurs comptes au Tribunal parce que...

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, par ailleurs responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr), et son adversaire, le maire de Mbao, Ablaye Pouye alias « Obama » soldent leurs comptes devant dame justice, rapporte L’As.



Des sources du journal, renseignent que le ministre Abdou Karim Sall a servi une citation directe à quatre militants proches du maire de Mbao pour injures sur sa page Facebook et menaces de mort. Il s’agit de Fatou Salma Guèye, Moussa Seck, Libasse Pouye et Dior Sarr. D’ailleurs, nos sources précisent que le procès qui était prévu avant-hier au tribunal de Pikine a été renvoyé jusqu’au 25 août 2020



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos