Abdou Latif Coulibaly veut la mairie de Sokone

Abdou Latif Coulibaly part pour prendre sa revanche sur l’actuel maire de Sokone, Mamadou Moustapha Guèye dit ‘’Petit’’ Guèye. Battu aux élections locales de 2014, M. Guèye déclare sa candidature pour la mairie de ladite localité et ne veut pas entendre parler de syndrome des locales 2014, car, selon lui, il a les cartes en mains pour gagner les joutes.



« Je ne comprends pas en l’espèce qu’on puisse parler de syndrome, d’autant plus que nous avons battu par deux fois le maire et sa coalition, aux Législatives de 2017 et à la Présidentielle de 2019. Vous pouvez, à partir de ce que je viens de vous dire, évaluer mes chances devant le maire Petit Guèye. Je suis presque certain qu’’il sera battu comme il l’a été avec sa coalition lors des derniers élections », a soutenu Abdou Latif Coulibaly.











L’Observateur

