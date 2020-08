Abdou Mbacké Bara Dolly: " si le Président Macky Sall songe à rééditer le coup de Wade, ce sera..." S'il y a un qui n'a pas sa langue dans la poche, c'est bien le député opposant Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly qui estime que ce sera la catastrophe si Macky Sall tente de rééditer le coup de Me Wade en 2012.

Le député qui souhaite que l'on reporte encore les élections locales pour les coupler avec les prochaines législatives pense que c'est la bonne solution. Il est revenu aussi sur les chiffres annoncés par le Ministère de la Santé qu'il trouve erronés. "Le ministère cache la vérité des chiffres. Si on annonce 100 cas communautaires de Covid-19, dites-vous bien qu'il y a plusieurs centaines de cas non signalés".



3ème mandat



Pour un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall, il pense que ceux qui le poussent à vouloir le briguer ne défendent que leurs propres intérêts et ont peur de l'après Macky.

A l'en croire, "si le Président Macky Sall songe à rééditer le coup de Me Wade, ce sera la catastrophe", a -t-il dit.



