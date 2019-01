Abdou Mbow indésirable à Diamaguene: Démenti officiel du khalife, Cheikh Nehme Aidara !

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

L’information parue dans le journal Le Témoin et soulignant que Abdou Mbow, vice-président de l’Assemblée nationale, aurait été déclaré persona non grata à Diamaguene, fief de Cheikhna Cheikh Nehme Aidara, est fondamentalement fausse, selon le chargé de communication du Khalife, qui a transmis son communiqué.



Apportant le démenti face à ces allégations que le journaliste auteur de l’article ne parvient pas à justifier, Cheikh Birahima Thiam, chargé de communication dudit Khalife, souligne que « Abdou Mbow a de bonnes relations avec le khalife et le député s’occupe très bien du suivi des activités pour la bonne marche de l’événement ».













Senenews.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos