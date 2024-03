Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Bby : «Nous allons retourner dans l’opposition et travailler pour les Sénégalais» Tirant les leçons du scrutin de dimanche, Abdou Mbow, président du Groupe Bby à l’Assemblée nationale, annonce leur retour dans l’opposition où ils vont œuvrer pour les intérêts de leurs compatriotes, nous dit .le Quotidien-



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2024 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Tout le monde a félicité le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye et le président du Groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby), Abdou Mbow, s’y met aussi.



«Comme tout le monde l’a fait, nous félicitons le Président Bassirou Diomaye Faye et toute sa coalition», a dit M. Mbow. Le scrutin présidentiel du 24 mars a été sans appel.



Cependant, le député reconnaît que «les Sénégalais ont eu confiance en lui (le Président Bassirou Diomaye Faye) pour diriger ce pays, nous souhaitons qu’il réussisse sa mission».



Selon le journal, pour Abdou Mbow, cette fin de règne pour la Coalition Bby est le début d’une autre phase de sa vie politique. Celle-ci se fera dans l’opposition. C’est, du moins, ce qui s’entend lorsqu’il annonce «retourner dans l’opposition et travailler pour les Sénégalais».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook