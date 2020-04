Abdou Poulho Sow, DRH à Mobil Oil Senegal: Son parcours forge le respect

Abdou Poulho Sow a été Directeur des Ressources Humaines à Mobil Oil Senegal pendant plus de 4 ans est ingénieur en électromécanique, diplômé de l'École Polytechnique de Thiès. Abdou a été aussi, Directeur Commercial au Canada. Abdou Poulho Et, il a été Directeur Général de Matforce Guinée et technico-commercial.



Un vrai "polytech", Abdou Poulho Sow sait s'adapter dans tous les domaines. En vrai ingénieur, il actuellement, Directeur des ventes de l'Afrique de l'ouest et centrale dans une grande multinationale.



Il aime partager son expérience, ses vécus, ses connaissances et, est très proche de tous ses cadets polytechniciens avec qui, il échange sur les plateformes telles que Facebook et LinkedIn.

Son parcours forge le respect et montre que l'ingénieur est capable de s'adapter et d'occuper n'importe quelle fonction dans une entreprise.