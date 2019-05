Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdou Salam Fall, PDG et fondateur de Seneweb (Young Male Pioneer) parmi les 50 jeunes qui font bouger le Sénégal. Intelligences Magazine Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Féru d’informatique, Salam Fall est incontestablement le pionnier de la presse en ligne avec la création en 1999 du site seneweb.com, devenu numéro 1 des portails d’information. Et pourtant les débuts n'étaient pas faciles.



Tout est parti d'un simple constat : au moment de la révolution d'internet, le Sénégal était un des grands absents et ses citoyens de la diaspora manquaient de vecteurs d'informations. Lui-même résidant à l'époque aux États-Unis, il décide alors de s'outiller pour leur offrir un moyen de rester connectés à l'actualité du pays mais surtout, de se faire entendre en réagissant aux articles.



Près de vingt ans plus tard, Seneweb poursuit son chemin. Fidèle à sa vision principale de renforcer la présence du Sénégal sur le Web, Salam a listé sur son site tous les liens d'accès vers les sites de ses concurrents et reprend leurs articles pour leur permettre de mieux se faire connaître.



Un bel exemple de générosité pour la jeunesse qui démontre que la réussite est plus belle lorsqu'elle est collective. Pour toutes ces raisons et en récompense de sa philosophie de partage du succès, il lui sera décerné le titre honorifique de Young Male Pioneer à l’ occasion de la cérémonie des 50 jeunes qui font bouger le Sénégal.



