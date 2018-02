Abdoul Mbaye : « Il est temps pour le Peuple Sénégalais de s’indigner, on ne peut plus rester des spectateurs »

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2018 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

Au départ de la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal qui est une coalition de partis de l’opposition, Abdoul Mbaye a donné le ton pour dire qu’il est temps que les citoyens sénégalais fassent preuve d’indignation et refusent d’être des spectateurs face aux »forfaitures » qui se passent au Sénégal

« C'est un combat citoyen et pas strictement politique. Il est temps pour les citoyens sénégalais de s’indigner, on ne peut plus rester spectateur. Ma foi, il faut qu’on remette le Sénégal à sa place d’antan, c’est-à-dire une grande démocratique de l’Afrique de l’Ouest », a déclaré il y a quelques minutes Abdoul Mbaye.



Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook