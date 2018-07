Abdoul Mbaye descend en flammes Aly Ngouille Ndiaye : « Maintenant, j’ai découvert le personnage»

Se prononçant sur la refonte du fichier électoral et de la « radiation » de Karim Wade des listes électorales par l’article L31 du code électoral, Abdoul Mbaye a déclaré qu’il n’était pas surpris, car, il a « découvert maintenant le personnage » d’Aly Ngouille Ndiaye », ancien ministre de l'Energie, des Mines et de l'Industrie et aujourd’hui, ministre de l’Intérieur; qui a aussi été son collaborateur dans une banque de la place.



« Maintenant non. J’ai découvert le personnage quand j’ai constaté qu’il était capable d’inventer un faux rapport devant permettre l’adoption d’un décret par un Conseil des ministres. Evidemment, quelqu’un qui est capable de ça, est capable de tout, et cela ne m’étonne pas. », a déclaré Abdoul Mbaye dans un long entretien avec Walf Quotidien de ce mercredi 25 juillet 2018.



Et le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) d’ajouter : « mais, ce qui est terrible, c’est cet aveu qui est fait. Et ce qui est encore plus terrible, c’est l’absence de réaction, de condamnation unanime y compris dans son propre camp. Il y a des choses que la démocratie sénégalaise ne doit plus accepter, qu’on se trouve du côté du pouvoir ou du côté de l’opposition. On doit se lever et dire: « non Monsieur le ministre, ce que vous faites, ce n’est pas possible, vous ne pouvez pas vous lever et décider tout seul de sortir quelqu’un du fichier ».











Leral.net