Abdoul Mbaye : « le PSE a échoué » L’ancien Premier ministre n’y va pas quatre chemins. « Le PSE a échoué », a-t-il martelé ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Dimanche 22 Décembre 2019

« Nous achevons la phase 1 du PSE qui a duré 5 ans et l’on annonce la phase 2. Mais il faut avouer l’échec de la phase 1 du PSE. Entrer dans l’émergence suppose des fondamentaux comme la diversification des exportations, la maitrise du capital humais… », a-t-il listé, entre autres.

Et de poursuivre, « sur tous ces plans il y a échec, avec une électricité en difficulté, un environnement des affaires qui stagne, un endettement excessif de l’Etat et un trésor public qui n’est plus en mesure d’assurer les paiements des dépenses ».

Abdoul Mbaye prévient : « il y aura une augmentation de la pression fiscale de 20% de 2020 à 2021 », rappelant que « nous avions quand même alerté qu’on allait vers un ajustement structurel ».



