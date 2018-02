Abdoul Mbaye rend le tablier à la société « Helix International. Arrivé en septembre 2015, en tant que senior advisor, l’ancien Premier ministre (2012-2013), a décidé de mettre fin à ses activités au sein du Cabinet de conseil stratégique et financier et à son association dans Helix international Africa Middle East, selon un communiqué reçu à Leral.



«Je considère en effet, que notre collaboration cesse d’être possible en raison de mon engagement politique et tout particulièrement, du démarrage d’une année pré-électorale au Sénégal. Je réaffirme tout le plaisir que j’ai eu à collaborer avec ce cabinet », déclare le président de l’Act.



« Je voudrais remercier Monsieur le Premier Ministre Abdoul MBaye pour sa contribution au sein de notre cabinet et pour son apport à notre activité africaine en particulier. Abdoul MBaye est une Homme d’Etat de conviction pour lequel j’ai le plus grand respect. J’accepte donc, avec regret, sa décision. Helix international reste, plus que jamais, engagé dans le développement de ses activités sur le Continent africain, en forte croissance, au service de ses clients locaux et internationaux», a dit pour sa part, Denis Chabaneix, Président et Managing Partner d’Helix International.



Spécialisé dans les stratégies de croissance Helix International conseille les entreprises de toutes tailles, les fonds d’investissements, les gouvernements et les institutions financières.