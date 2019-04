Abdoul Mbaye révèle: " Il y a eu une fraude numérique incroyable sur l'état-civil au Sénégal"

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

"Il y a deux types de gouvernance : politique et technique" a fait savoir Abdoul Mbaye, le Premier ministre sous l'ère Macky Sall. Ces deux gouvernances, poursuit-il, sont utilisées dans les pays du Sahel.



"Malheureusement, les deux sont souvent insuffisantes et c'est catastrophique" a déclaré le leader de Act. Selon le banquier, il y a des Etats qui organisent le crime. "Il y a des crimes qui font l'affaire de certains gouvernants", a-t-il soutenu. Avant de révéler qu'il y a eu " une fraude incroyable sur l'état-civil du Sénégal. Une fraude au numérique pour des raisons politiques qui peuvent avoir des conséquences sécuritaires ".



Abdoul Mbaye promet de partager les preuves de cette fraude, la semaine prochaine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos