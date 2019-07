Abdoul Mbaye s'offusque contre le montant de la caution pour les Locales

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019

Le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail(Act) regrette le niveau particulièrement élevé de la caution fixée par le ministre de l’Intérieur et conditionnant la participation des partis et coalitions de partis aux élections locales de décembre 2019.



Selon Abdoul Mbaye, le montant de 20 millions FCfa exigé pour toute participation aux listes municipales et départementales, est un obstacle excessif s’ajoutant à celui du système de parrainage, inventé par le régime de Macky Sall et dont les problèmes de mise en œuvre n’ont pas encore trouvé solution.



Abdoul Mbaye dénonce aussi la violation de la loi, en ne procédant pas à une révision des listes électorales devant, notamment permettre l’inscription de nouveaux électeurs, en particulier ceux ayant atteint l’âge de voter.

