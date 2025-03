Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdoulaye Alioune Sylla, le procureur du Pool judiciaire financier au cœur de la lutte contre la corruption Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 18:11 | | 0 commentaire(s)| Depuis sa nomination à la tête du Pool judiciaire financier, Abdoulaye Alioune Sylla s'est imposé comme une figure centrale de la justice sénégalaise. Magistrat chevronné, il incarne aujourd’hui l’engagement de l’État contre la délinquance économique et financière.



Un magistrat au parcours exemplaire Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA) du Sénégal, Sylla a gravi les échelons de la magistrature avec rigueur et détermination. Avant de prendre la direction du Pool judiciaire financier, il a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment en tant qu'avocat général près la Cour suprême. Son expertise en matière de droit financier et de crimes économiques lui a valu d’être sollicité pour de nombreuses affaires sensibles.



Une mission capitale pour l’État



Le Pool judiciaire financier a été créé pour répondre aux défis de la corruption et de la mauvaise gestion des fonds publics. En tant que procureur, Abdoulaye Alioune Sylla supervise une équipe de magistrats spécialisés chargés de traiter les dossiers impliquant des détournements de fonds, des fraudes fiscales et d’autres infractions financières.



Depuis sa prise de fonction, il a déjà instruit plusieurs dossiers majeurs ayant abouti à des poursuites judiciaires contre des personnalités influentes. Son approche rigoureuse et impartiale a renforcé la confiance du public dans le système judiciaire.



Un homme sous pression mais déterminé



La mission de Sylla ne va pas sans obstacles. Les dossiers qu’il traite impliquent souvent des figures puissantes du monde politique et économique. Face aux critiques et aux tentatives d’intimidation, il reste inébranlable : « La justice doit être indépendante et impartiale. Notre travail est de faire respecter la loi, sans distinction », a-t-il déclaré lors d’une récente interview.



Quel avenir pour la justice financière au Sénégal ?



Sous son leadership, le Pool judiciaire financier ambitionne de renforcer la transparence et de lutter efficacement contre l’impunité. La pression est forte, mais Abdoulaye Alioune Sylla continue d'affirmer que son engagement est avant tout au service de la justice et du peuple sénégalais.







