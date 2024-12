Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdoulaye Bâ, Manager, Expert en Gouvernance de l’IA Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 10:31 | | 1 commentaire(s)| Avec plus d’une décennie d’expérience dans des environnements complexes et réglementés, Abdoulaye Bâ est spécialisé dans les domaines de l’Intelligence Artificielle (IA), de la Data, de la Conformité, du RGPD et de la Cybersécurité. Diplômé d’un Master en MIAGE, spécialisé en Gestion des Systèmes d’Information et Aide à la Décision, il a également obtenu de nombreuses certifications professionnelles.

Son expertise en gouvernance des données et en conformité, est renforcée par une attention particulière à la protection des données (RGPD). Il a mené des projets de mise en conformité RGPD dans le secteur financier au Luxembourg (Candriam, a New York Life Investments Company) et dans les domaines de l’audit et de la fiscalité (PWC France et Maghreb).



En 2024, Abdoulaye Bâ a rejoint Orange Business France & International, en tant que Consultant AI Ethics. Sa mission consiste à maximiser la valeur des cas d’utilisation de l’IA, tout en gérant les risques associés et en anticipant la réglementation de l’EU IA Act, pour protéger Orange Business et ses clients.



Cette mission chez Orange Business reflète son engagement à utiliser les technologies de l’IA de manière responsable, visant à fournir une valeur maximale tout en protégeant les parties prenantes.



Son expérience internationale couvre divers secteurs tels que la banque et la finance, les télécommunications et le gouvernement, dans des pays comme le Luxembourg, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Inde et la région du Maghreb.



Ayant occupé une variété de rôles allant de Business Analyst à Digital Delivery Manager, Abdoulaye Bâ a démontré sa capacité à diriger des équipes transversales, à gérer des projets IT complexes et à améliorer l’efficacité opérationnelle grâce aux méthodologies Agile et Waterfall. Il a joué un rôle clé dans le déploiement de plateformes critiques, la rationalisation des processus métier, l’établissement de modèles opérationnels cibles (TOM) et la conduite de transformations digitales.



