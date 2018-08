Abdoulaye Ba, nouveau Business Manager de DCLICKMEDIA

Nouveau challenge pour Abdoulaye BA qui vient de rejoindre l'agence audiovisuelle DCLICKMEDIA en tant que Business Manager. Expert dans le digital, Abdoulaye se donne comme mission de mettre en place de nouvelles stratégies de développements. Il souhaite utiliser les dernières tendances du digital afin de permetre à Dclick Media de faire partie des acteurs de l’écosystème numérique au Sénégal.



D-click média est une structure de production audiovisuelle sénégalaise qui a eu à son actif des productions à succès comme Jixxi-Jaxxa ; Mbettel ; Wadial Tabaski etc... Spécialisée dans la conception et la réalisation de vidéos, D-click média offre un large panel de services multimédias.



"Nous avons des productions qui sont très appréciées par le public sénégalais. Nous comptabilisons des millions de vues sur notre page Youtube, qui compte plus de 100.000 abonnés. Nous préparons aussi une collaboration avec une société canadienne, leader dans le divertissement digital, afin de tirer profit des dernières technologies de développement d'audience et de stratégies de monétisation ", déclare Abdoulaye BA.



"Notre ambition reste également la création de nouvelles offres à destination des professionnels et des entrepreneurs. Un projet est en cours, en co-production avec Sonatel Multimédia,, pour une livraison de sketchs sur les différentes plateformes de contenus de la marque Orange (fixe, mobile, Internet et TV). Nous préparons aussi, avec un groupe de jeunes entrepreneurs, le lancement d'un nouveau concept : KAAY JOOB. KAAY JOOB est un espace d’expression et de partage, pour faire découvrir au grand public, des jeunes dirigeants de start-ups, au potentiel immense afin d’inspirer les générations futures à la culture entrepreneuriale, qui constitue une alternative au problème de l’emploi au Sénégal. "



DCLICKMEDIA propose également des offres à destination des hommes politiques avec le déploiement sur le terrain d'une équipe dédiée, pour assurer la couverture audiovisuelle des campagnes électorales."Ce qui est certain, c'est que dans le développement de l’entreprise de demain, le digital va avoir un impact prépondérant: au même titre qu’il a changé notre vie quotidienne et la société, il va bouleverser le business de l’entreprise qui est confronté à la même nature de transformation. Cet impact s’accélère et l’entreprise le vit en temps réel."



En ce qui concerne les défis du continent, Abdoulaye Ba par son expertise, nous fait d'ores et déjà la promesse d'une révolution numérique au service du développement.