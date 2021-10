Abdoulaye Bibi Balde sur la conquête de la Mairie De Kolda : «Je suis le candidat de Macky Sall» Abdoulaye Bibi Baldé a déclaré qu’il est le candidat du président Macky Sall à la mairie de Kolda. le directeur général de la poste a tenu ces propos devant ses partisans, lors de son méga meeting dans la capitale du fouladou, samedi dernier.

Les démonstrations de force des leaders de l’Alliance pour la République (APR) pour être le candidat de la mouvance présidentielle à la mairie de Kolda, lors des prochaines élections, se poursuivent.



Samedi dernier, l’actuel édile de la commune a tenu un méga meeting au cours duquel il a indiqué qu’il est le candidat du Président Macky Sall.



« Est-ce que l’APR peut avoir un candidat, un maire sortant comme Abdoulaye Bibi Baldé, avec une gouvernance performante à la mairie de Kolda ? Une gouvernance avec aucun problème de marché public, aucun problème de litige foncier ? Toute la gestion a été transparente et rigoureuse. Je voudrais vous dire que le candidat de Macky Sall ici à Kolda, c’est Abdoulaye Bibi Baldé. Et je voudrais vous dire que votre prochain maire, c‘est Abdoulaye Bibi Baldé», a déclaré le directeur général de La Poste.



Convaincu qu’il est le candidat le plus crédible de la mouvance présidentielle, il a semblé lancer une pique à ses rivaux de la mouvance présidentielle que sont le ministre de l’Agriculture et l’Equipement rural, Moussa Baldé, et le directeur des Domaines, Mame Boye Diao.



« Nous sommes heureux de ce meeting des jeunes et femmes pour l’investiture de Abdoulaye Bibi Baldé comme maire de Kolda. Vous savez tous que nous avons rencontré son excellence Macky Sall. Macky Sall, c’est un président sérieux, organisé. Il est méthodique. Il ne veut frustrer personne, surtout ses responsables.

Mais le Benno Bokk Yaakaar (BBY) est un parti sérieux. On est à 15 jours de la publication des listes des investitures.

Est-ce que vous pensez que ce parti n’a pas de candidat, que ce parti n’a pas de mandataire ? Mais les gars, soyons intelligents ! Il ne veut frustrer personne. On nous demande un consensus mais encore une fois, les responsables de BBY, les responsables de l’Alliance pour la République, soyons malins, travaillons vite ! L’heure est grave.

Il faut comprendre que le président de la République Macky Sall nous a dit que les enjeux, c’est au-delà de cette élection, des Locales. Les enjeux, ce sont les Législatives et la future présidentielle de 2024. Donc, il ne veut pas frustrer les gars. Il nous dit : allez y trouver un consensus.

Tout candidat contre ma candidature à la tête de la municipalité de Kolda est contre l’unité et le Benno Bokk Yaakaar », a-t-il dit.



Une fois réélu, Abdoulaye Bibi Baldé compte dédier ce nouveau mandat aux femmes. Il a également souligné : «Une élection locale, surtout celle qui s’approche, doit se préparer activement et donc, nous avons invité nos populations à renforcer leur cohésion et leur solidarité, pour que nos objectifs soient atteints. »

