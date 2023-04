Abdoulaye Daouda Diallo pressenti pour remplacer Idrissa Seck à la tête du CESE Chapeau : Depuis quelques jours, des rumeurs circulent selon lesquelles Abdoulaye Daouda Diallo pourrait remplacer Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Sénégal. Les membres du parti au pouvoir, l'APR, sont partagés sur cette décision, certains affirmant que cela n'aura aucun impact politique, tandis que d'autres sont plus critiques envers Diallo.



Le Conseil économique, social et environnemental est une institution sénégalaise qui conseille le gouvernement dans les domaines économique, social et environnemental. Depuis 2020, Idrissa Seck, ancien Premier ministre et ancien maire de la ville de Thiès, en était le président. Cependant, des rumeurs récentes suggèrent qu'il pourrait être remplacé par Abdoulaye Daouda Diallo,



Les membres de l'APR sont divisés quant à la nomination de Diallo. Certains d'entre eux estiment que cela n'aura aucun impact politique, car Diallo manque de générosité et de soutien unanime à Podor, sa ville d'origine. D'autres sont plus critiques envers Diallo, soulignant son manque d'expérience et une réactivité efficace sur les affaires de Macky Sall



Malgré ces divergences, des lobbies intenses soutiennent la candidature de Diallo depuis deux jours. Il est donc possible que sa nomination à la tête du CESE soit imminente.



Dans tous les cas, cette possible nomination montre que le gouvernement sénégalais cherche à renforcer les institutions qui conseillent le gouvernement dans les domaines économique, social et environnemental, et à mettre en avant de nouveaux leaders politiques. Reste à savoir si Abdoulaye Daouda Diallo sera le prochain président du CESE ou si cette nomination sera confiée à une autre personnalité politique.

