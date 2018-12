Abdoulaye Diagne, nouveau coordonnateur du Meer: « Sonko n‘est rien, Karim n’est ni honnête ni patriote » Le nouveau coordonnateur du mouvement des élèves et étudiants de l’Alliance pour la République (Apr) monte au front. Dans un entretien accordé au journal "Vox Populi", Abdoulaye Diagne estime que le leader du Pastef "n’est rien" et que Karim Wade "n’est ni honnête ni patriote".



« Je demande au aux candidats de l’opposition d’économiser leusr fonds. On ne gagne pas des élections en occupant les réseaux sociaux ou en menant une campagne de diffamation. Les Sénégalais sont matures. Ils savent séparer le bon grain de l’ivraie.



Macky Sall a définitivement mis le Sénégal sur les rampes de l’émergence. Je demande à Ousmane Sonko d’arrêter. Il n’est rien. Il n’a même pas été un chef de service il doit savoir raison garder. Macky Sall n’est pas son égal. Sonko qu’est-ce qu’il connaît sur le pétrole ? Le Président est ingénieur dans ce domaine. Cela ne peut être bénéfique pour le Sénégal. Quant à Karim Wade il n’a qu’à rembourser les 138 milliards qu’il a volés au peuple sénégalais. Il n’est ni honnête ni patriote ».













Vox Populi

