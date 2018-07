Abdoulaye Diallo : «Il ne faut pas s’enflammer»

Le gardien des "Lions" Abdoulaye Diallo est optimiste pour l’avenir, mais il refuse de s’enflammer. Dans un entretien avec le quotidien Record du jour, le gardien du stade Rennais signale que remporter la Coupe d’Afrique des nations (Can), l’objectif que semble se fixer le Sénégal, au détour de la Coupe du monde, passe par beaucoup de travail.



«Je pense que l’avenir est rassurant. Mais il ne faut pas s’enflammer. Ce n’est pas parce qu’on a fait bonne figure lors de cette Coupe du monde qu’on ira gagner la Can 2019 facilement, prévient-il. On ne doit pas se tromper. Il faut continuer à travailler parce que, sans travail, il n’y a pas de réussite. On peut voir l’avenir de façon positive mais sans s’enflammer.»